Nottingham sotto choc | tre morti sospette e collegate tra loro | cosa sappiamo

(Di mercoledì 14 giugno 2023)shock, secondo quanto è stato ricostruito sulla base delle testimonianze, mentre la polizia è ancora al lavoro per capire le ragioni dell’accaduto, poco prima delle 4 del mattino di ieri un uomo armato di coltello ha colpito a morte due studenti diciannovenni, un ragazzo e una ragazza; successivamente, una terza persona è stata uccisa a qualche isolato di distanza: si trattava di un cinquantenne che guidava un furgone bianco. Gli agenti sarebbero stati chiamati a Ilkeston Road subito dopo le 4 del mattino (ora locale), dove due persone sono state trovate morte per strada. Una terza vittima è stata trovata successivamente in Magdala Road. La polizia è stata chiamata anche a Milton Street, dove un furgone ha tentato di colpire tre persone, poi ricoverate in ospedale. Tre attacchi collegati a ...

Un uomo ha accoltellato a morte due studenti diciannovenni e un cinquantenne e ha investito tre persone con un'auto. Arrestato un sospetto. Ancora ignote le cause ...