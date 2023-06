... all'epoca dei trionfi grillini;si vede, tuttavia, come si possa fingere... Adesso è Conte che ...a Seul, capitale della Corea del Sud che conta oltre 9 milioni di abitanti.... Anche il ...solo per il restyling tra mille incognite: Cattaneo, ad esempio, dovrà condividere una poltrona per due con Gregorio Fontana, cheha ancora abbandonato l'incarico. Berlusconi, cosa accadrà in ...Un partito per cuiè detto che Marina abbia vita natural durante voglia di produrre fideiussioni e investire sostegni. Specie se per garantire una certa influenza al gruppo Fininvest bastano il ...

Non succede, ma se succede: cosa accade se c’è un “incidente” alla centrale di Zaporizhzhia Il Foglio

Uno degli strumenti cui Mosca potrebbe ricorrere pr rallentare l’avanzata ucraina è colpire le piscine sopra i reattori e, come con la diga, dare la colpa a Kyiv ...È solo un inciso, ma pesa come un macigno. «Dando seguito alle volontà del presidente Berlusconi...». Antonio Tajani si collega via zoom alla riunione del comitato ...