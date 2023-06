Non si mette in dubbio la scienza senza validi dati e teorie scientifiche

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Vorrei qui riprendere, ad uso dei lettori di questa pagina, un mio recente, brevissimo argomento, in risposta a certi dubitatori seriali che ritengono di poter criticare le tesi della comunità scientifica, semplicemente asserendo che di esse si deve dubitare, ed equiparando ilche una teoria sia falsa, algenerico circa il fatto che una posizione scientifica, quando è veramente tale, è sempre migliore di una che manca delle caratteristiche di metodo, riscontro fattuale e coerenza interna tipiche delle affermazioni dei ricercatori. Questo tipo di confusione occorre perché molte persone, quando non riescono a trovare argomenti a sostegno delle loro idee preferite sullatà di alcune affermazioni, ricorrono a un argomento che ritorna spesso: quello del dovere delda ...

Alessio si è creato una formazione ampia econvenzionale, fino a sviluppare la sua personale ... Con la sua cucina innovativa in sintonia con il territorio e le materie prime chea ...Chi votava Berlusconi votava lui,un progetto. D. Come erano cambiati intanto i mezzi di ... Lui cila sua forza personale, e anche il suo impero economico. La campagna elettorale del 2001 all'...Nel bar di fronte alla chiesa ci si arriva in un'ora, con l'ultimo ostacolo di un grosso gradino superato grazie a un amico di passaggio chea disposizione i muscoli. 'Cerco diingrassare, ...

L’assenza tattica di Conte al funerale di Berlusconi per avere qualche voto in più Linkiesta.it

“Viviamo un momento storico che non favorisce l’attenzione verso i più poveri”. Ne è convinto il Papa, che nel Messaggio per la Giornata mondiale dei poveri , in programma il prossimo 19 novembre, den ...La 25enne cerca di fare chiarezza dopo giorni di rumor sulla crisi tra lei e il romano 30enne Chiede rispetto: “Per noi non è un bel periodo, quando sarà il momento va ne parleremo” Antonella Fiordeli ...