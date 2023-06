Non mettere il vino in frigo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilbianco ghiacciato è un must delle cene estive. Ma se la bottiglia rimane inrifero settimane, a volte mesi, in attesa dell’occasione giusta per il consumo, rischiamo di fare un danno ale di modificarne sensibilmente la sua qualità. E non è una buona idea, anzi. Come sempre, è tutta una questione fisica.La temperatura è un accelerante dei processi enzimatici e/o ossidativi, ergo, più la temperatura è alta (fino a denaturazione dei suddetti enzimi e/o a pastorizzazione e/o evaporazione di alcune sostanze) più i processi sono veloci. Questo significa che, se prendiamo in considerazione solo ed esclusivamente la temperatura, potremmo asserire che se unpuò durare 10 anni a 12°C, non durerà 5 anni a 24ºC ma bensì 2 o addirittura 1, perché questi processi sono esponenziali. Ma non c’è solo questo di ...