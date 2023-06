«Non chiamarmi più | sono morto» | tutta la storia dei coniugi trovati morti a Roma e dell’annuncio sui social

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ladietro l’omicidio di Simona Lidulli e il suicidio di Valerio Savino la raccontano oggi gli amici della coppia. Lui ieri ha ucciso la moglie dopo averlo annunciato suimedia. Il corpo della donna è stato trovato privo di vita, sul letto, in un’abitazione in via Adolfo Consolini. Quello dell’uomo all’interno della sua auto, in un parcheggio di un centro commerciale della zona. Si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. «Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male», recitava il messaggio su Facebook. L’indagine Gli inquirenti pensano anche alla possibilità di un duplice suicidio. ...