(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il 12 giugno 2023 è stata pubblicata su Facebook la foto di un aeroplano bianco, con delle frecce conficcate nella parte inferiore, parcheggiato in quello che sembra un capannone vuoto. La foto è accompagnata da una didascalia: «L’di ricerca è tornato sano e salvo, sorvolando unaisolata nella giungla. Brasile negli anni ‘80.» Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante, e veicola una notizia falsa. La foto è stata originariamente pubblicata (scorrendo le immagini è la numero 7) sul sito della galleria d’arte brasiliana Fortes D’Aloia & Gabriel, in cui viene spiegato che l’aeroplano è un’installazione creata dal collettivo artistico cubano Los Carpinteros, intitolato Avião (in italiano: “”). L’opera è stata esposta alla galleria Fortes D’Aloia & Gabriel tra ...

No, questo aereo non è stato colpito da una tribù amazzonica Facta

