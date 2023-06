Nilla Fischer shock | ' Ai Mondiali 2011 costrette a mostrare i genitali'

'Dovevamo dimostrare di essere donne'. È una bomba che deflagra nel mondo del calcio e lascia sotto shock tutti e ...denuncia nel suo libro: "Nel 2011 in Germania ci fu detto di non depilarci. Ho dovuto abbassare pantaloncino e biancheria davanti al ...Le giocatrici svedesi hanno dovuto mostrare i loro genitali durante i Mondiali di calcio femminile del 2011. Lo ha rivelato, Lo ha rivelato l'ex difensore centrale di quella squadra,, 38 anni, nel suo libro " Jag sa inte ens hälften ", che in italiano significa " Non ho detto neanche la metà " (...

La svedese Fischer: "Costrette a mostrare i genitali per dimostrare di essere donne” La Gazzetta dello Sport

