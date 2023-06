Niente aereo? Arrivo in auto | clamoroso | chi si fa 1 200 km per il funerale del Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dejan Savicevic è partito in macchina dalla capitale del Montenegro pur di essere presente ai funerali di Silvio Berlusconi. Il genio rossonero, quello che ha messo la firma sulla Champions League del 1994 mentre il Cav diventava presidente del Consiglio, non se la sentiva di mancare all'ultimo saluto al Duomo di Milano. “Ho parlato con Daniele Massaro - ha svelato alla Gazzetta dello Sport - e gli ho detto che potevo prendere unalle 11”. “Lui mi ha consigliato di aspettare - ha aggiunto - perché è undi Stato, ci sono regole e restrizioni per la sicurezza. Va bene, capisco. Poi mi hanno richiamato e a quel punto sono partito in macchina, da Podgorica per Milano, ovvero 1.200 chilometri, anzi qualcosa in più. Oggi in Duomo ci sarà anche io, non posso mancare”. D'altronde Savicevic era molto legato a Berlusconi, che non solo lo aveva ...