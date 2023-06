Newcastle su Barella | offerti 60 milioni di euro | ma per l' Inter è incedibile

Un'offerta ufficiale ancora non c'è, ma ilattraverso un intermediario ha fatto sapere all'Inter di essere interessata ad acquistare Nicolò. La prima proposta sul tavolo sarebbe di 50 milioni di sterline ovvero 58 milioni di ...Il club inglese mette sul piatto quasi 60 milioni di euro Ilsulle tracce di Nicolò, 26 anni. Il club inglese, secondo Sky Sports News, sarebbe in contatto con l'Inter e sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di sterline - poco più di 58 milioni ...UPON TYNE (INGHILTERRA) - Nicolòè uno dei punti fermi dell' Inter di Simone Inzaghi ma il fascino della Premier League potrebbe far vacillare il club nerazzurro e il centrocampista ...

The Telegraph - Inter, assalto Newcastle a Barella: pronti 58mln e ingaggio monstre Tutto Napoli

Sembra essere destinata a finire la storia d’amore tra la Salernitana e Paulo Sousa, che sembra prossimo all’addio. Resterà da capire se Sousa lascerà comunque la Salernitana per approdare in un altro ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Un'offerta ufficiale ancora non c'è, ma il Newca ...