...ha voluto anche sdoganare la classica litania berlusconiana delle toghe rosse e della...fine quel suo scontro con i giudici ha creato un clima nel quale non è stato possibile fare...incriminazione per lei, concluse, poiché 'nessun procuratore ragionevole avrebbe intentato ...i suoi numeri in vista delle primarie e molti elettori repubblicani la vedono come una...Forza Italia e i governi Berlusconi non fecero maibattaglia né culturale né politica nel ... Ruben Razzante nell'articolo seguente dal titolo "Berlusconi, c'è stata anche...

"Nessuna persecuzione politica". L'Anm si "assolve" su Berlusconi ilGiornale.it

Imputazioni sempre uguali e diverse: per prendere di mira l’uomo d’azienda o il politico. Ma alla fine ha vinto lui, l’eterno imputato, morto con la fedina penale pulita ...