Neil Warnock ama gli scontri con i suoi ex club e lo Sheffield Wednesday

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Breaking:apprezzerà affrontare sei deiexla prossima stagione dopo aver concordato un’estensione del contratto di un anno per rimanere come allenatore dell’Huddersfield. Il 74enne è uscito dalla pensione a febbraio per un secondo periodo alla guida dei Terrier, essendo stato in precedenza il loro manager dal 1993 al 1995, e li ha guidati verso la salvezza nel campionato. La squadra ha registrato sette vittorie e quattro pareggi nelle ultime 15 partite della stagione, uscendo dalla zona retrocessione e finendo 18° in classifica. Un anno in più.. #UTT https://t.co/3gMJqMvIyr —(@official) 14 giugno 2023, che ha confermato che Carl Serrant e Ian Bennett si uniranno al suo staff dietro ...