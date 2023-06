Né santo né diavolo. Delpini sottrae Berlusconi all’ultima rissa moraleggiante

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Era un uomo e oggi incontra Dio”: l’arcivescovo di Milano non assolve e non condanna, non celebra e non biasima. Pronuncia un’omelia che riporta tutto alla giusta dimensione: la relatività dell’umano

Né santo né diavolo. Delpini sottrae Berlusconi all'ultima rissa ... L'HuffPost

"Era un uomo e oggi incontra Dio": l'arcivescovo di Milano non assolve e non condanna, non celebra e non biasima. Pronuncia un'omelia che riporta tutto alla ...