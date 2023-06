' Ndrangheta in Emilia | maxi giro di fatture false | sequestro da 2 | 5 milioni

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Polizia e Guardia di Finanza, su delega della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Bologna, stanno eseguendo 27 misure cautelari reali, per circa 2,5emesse dal Gip del Tribunale bolognese. Le esecuzioni sono attualmente in corso nelle province di Reggio, Ferrara, Fermo, Forlì, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pisa, Perugia, Torino e Verona. Si tratta di un'operazione...

FERMO - Maxi operazione di Polizia e Finanza per stroncare un enorme giro di fatture false legate alla 'Ndrangheta: arresti e sequestri anche nelle Marche, nel Fermano. Marzocca, ...Si tratta di operazione nei confronti dei presunti utilizzatori di fatture false emesse da società 'cartiere' riconducibili a soggetti ritenuti "intranei o contigui alla 'Ndrangheta attiva in ...