Ndicka migliorerà la difesa della Roma?

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Evanarriva in Italia accompagnato da grandi aspettative. Al di là del curriculum – 23 anni, 5 stagioni in Bundesliga, una Europa League vinta nel 2022 – l’interesse riguardo il suo trasferimento deriva sostanzialmente dal fatto che un difensore alto un metro e novanta, sta finendo in una delle squadre più difensive d’Europa, che in alcuni momenti sembra voler riempire fisicamente lo spazio in area di rigore in modo da non lasciare spifferi in cui passi il pallone. Le ultime partite in campionato e coppadi Mourinho sono state di pura resistenza, con giocatori che sembravano reduci da una campagna militare, in campo da semi-infortunati o comunque sulle ginocchia, immersi in partite lunghe o lunghissime (quasi due ore e mezza di finale col Siviglia). La vita di un difensore...