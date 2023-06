Naufragio in Grecia | barcone diretto in Italia si ribalta Oltre 70 morti | rischia di diventare un nuovo caso Cutro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un peschereccio, con a bordo almeno 700 persone, è naufragato a sud del Peloponneso (a 47 miglia nautiche a sud-ovest di Pylos). Salpato da Tobruch, in Libia, erain, secondo le prime informazioni raccolte dalla Guardia costiera. Il bilancio provvisorio è di almeno settanta persone morte ed è destinato a salire. Non si conosce il numero preciso delle persone a bordo. I soccorritori intervenuti nelsostengono che nelle stive ci fossero donne e bambini e che in totale a bordo c’erano tra le 500 e le 700 persone. A riportarlo è Ert, la televisione pubblica greca. Finora 14 migranti, dei 104 soccorsi, sono stati trasferiti all’ospedale di Kalamata. Il peschereccio era lungo 30 metri e, secondo quanto riferito, trasportava centinaia di persone, principalmente dall’Afghanistan e dal Pakistan. «Secondo le ...

... tutte le misure del nuovo Patto Ue Johansson: 'Bisogna cambiare' Dopo l'ennesima strage in mare, la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson commenta così il: 'Penso che sia il ......il mancato soccorso sostenendo che le persone in difficoltà non volevano essere soccorse in". Sarebbero state così perse - è la lettura di Alarm phone - ore cruciali, fino al, con le ...A Kalamata, in, il bilancio delle vittime neldi un peschereccio si aggrava di ora in ora . Ma è solo l'ultima di una lunga lista di tragedie che si sono verificate nel Mediterraneo. Lampedusa, 3 ...

Almeno 79 migranti sono morti nel naufragio di un peschereccio avvenuto a sud della penisola del Peloponneso, in Grecia. La barca, lunga 30 metri, si è ribaltata in acque internazionali, a 47 miglia n ...Un'altra strage in mare, dalle dimensioni spaventose: 79 migranti morti nel Mediterraneo orientale, ma il bilancio è destinato a salire. All'origine c'è il naufragio di un peschereccio in acque intern ...