Naufragio di migranti tra la Grecia e l’Italia | 79 i morti finora accertati «A bordo in 600 | allarme lanciato martedì»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il peschereccio era salpato da Tobruk, in Cirenaica. Frontex aveva segnalato l’imbarcaziuone in pericolomattina. È la peggior tragedia dal 2015

23.00 Ue:politicanon va,cambieremo "Questoè il segno che la nostra politica migratoria non funziona bene al momento". Così la Commissaria Ue agli Affari Interni Johansson, dopo l'ultima strage di ...E' la denuncia di Alarm Phone dopo ilnel Peloponneso con 79 morti e dispersi."La Guardia costiera grecaaggiungeha giustificato il mancato soccorso sostenendo che inon volevano ...Un'altra tragedia del mare che rischia di trasformarsi in una delle peggiori stragi del Mediterraneo: un peschereccio stracarico di centinaia di, forse fino a 750, partito da Tobruk, in Libia, per raggiungere l'Italia, si capovolto nelle acque dell'Egeo, a 47 miglia nautiche da Pylos, nel sud del Peloponneso. E dopo una giornata di ...

Migranti, naufragio al largo della Grecia: almeno 79 morti | Alarm Phone: "Le autorità erano allertate" TGCOM

Il barcone partito dalla Libia è affondato al largo della Grecia: 79 corpi recuperati, 104 tratti in salvo. Le Ong: allarmi inascoltati. Atene: hanno rifiutato il nostro aiuto ...Una barca con decine di persone a bordo è affondata vicino al Peloponneso: ne sono morte almeno 78, ma sembra che il numero possa aumentare ...