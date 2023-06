Nations League | Spagna-Italia | gli Azzurri rincorrono a 3 | 40 A 4 | 00 il terzo gol di Retegui

I consigli del giorno 15 giugno 2023 sono dedicati alla seconda semifinale di UEFA, alla MajorSoccer e alla Championship statunitense Giovedì 15 giugno si giocano la prima semifinale di UEFAe le gare valide per il massimo campionato e per il ......quella che si è tenuta al termine di uno degli allenamenti della Nazionale Italiana di Calcio che si sono svolti al Centro Tecnico Federale di Coverciano in preparazione alle Finali di... in ritiro a Coverciano in vista della semifinale diin programma a Eschede, in Olanda, contro la Spagna. Assente Alessandro Bastoni, a riposo per un lieve stato febbrile che non ...

Bene ma non benissimo. La stagione dei 23 azzurri convocati da Roberto Mancini per disputare le final four della Nations League 2022-23 non ha regalato a tutti delle gioie. Certo, nella maggior parte ...COVERCIANO - Un’inedita sessione di calci di punizione quella che si è tenuta al termine di uno degli allenamenti della Nazionale Italiana di Calcio che si sono svolti al Centro Tecnico Federale di Co ...