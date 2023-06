Nations League | Spagna-Italia | gli Azzurri inseguono in quota | per il gol testa a testa Immobile-Retegui

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È ancora, e ancora una volta in semifinale di, come nel 2021: allora furono gli iberici a imporsi, dopo,...

Commenta per primo L' Italia di Mancini è attesa da una prova importante nelle semifinali dicontro lo Spagna . Dopo l'esclusione ai prossimi Mondiali - la seconda consecutiva - e il ko con l'Inghilterra nella prima partita delle qualificazioni ai prossimi Europei, gli Azzurri ...Giorno di rifinitura per gli azzurri di Roberto Mancini alla vigilia della semifinale dicontro la Spagna, in programma alle 20:45 di domani, giovedì 15 giugno ad Enschede. Esercitazioni tecnico - tattiche e prove su palla inattiva per la nazionale, che potrebbe fare a meno ...I consigli del giorno 15 giugno 2023 sono dedicati alla seconda semifinale di UEFA, alla MajorSoccer e alla Championship statunitense Giovedì 15 giugno si giocano la prima semifinale di UEFAe le gare valide per il massimo campionato e per il ...

Alessandro Bastoni è costretto a dare forfait, al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. (ANSA) ...È ancora Spagna-Italia, e ancora una volta in semifinale di Nations League, come nel 2021: allora furono gli iberici a imporsi, dopo, però, che gli azzurri si aggiudicarono il ben più prestigioso ...