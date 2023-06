Nations League di Volley | l’Italdonne domina la Bulgaria | esordio vincente

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ottimonella Pool 3 delladiperdi Davide Mazzanti. Le Azzurre hanno vinto un match combattuto eto contro la. Lo ha fatto per 3 set a zero ((25-17; 25-19; 25-23). Il punteggio a favore regala all’Italia il secondo successo nella fase intercontinentale del torneo. E’ una fondamentale vittoria che da fiducia al Gruppo Azzurro. Domani Sylla e compagne torneranno in campo per affrontare alle ore 14:30 italiane la Repubblica Dominicana, sconfitta (1-3) dall’ancora imbattuta Polonia. La cronaca della partita (feder.it) Cronaca – Il primo sestetto scelto da Mazzanti ad Hong Kong vede Bosio in regia, Nwakalor opposto, Omoruyi e Sylla schiacciatrici, Danesi e Mazzaro al centro e libero ...

Spagna - Italia è una delle due semifinali di: fischio d'inizio giovedì alle 20.45. Chi vince giocherà la finale per il titolo. Per gli azzurri sarà solito 4 - 3 - 3, in avanti potrebbe esserci ancora Retegui. L'attaccante del ...Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro l'Italia Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro l'Italia. PAROLE - "Per noi è la ...Si gioca la prima semifinale della UEFA2022/23. Successo per Atletico Tucuman e Gimnasia L. P. nella Liga Profesional argentina Il programma di mercoledì 14 giugno si è aperto nella notte in particolare con la Liga ...

Brutta notizia dal ritiro dell’Italia a Coverciano in vista delle Final Four di Nations League. Infatti, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni non si è allenato nella sessione mattutina a causa ...Alessandro Bastoni è costretto a dare forfait, al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. La decisione è stata presa a ridosso della partenza della ...