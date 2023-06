Nations League | De La Fuente | ' affrontare l' Italia è una festa'

Commenta per primo È ancora Spagna - Italia, e ancora una volta in semifinale di, come nel 2021: allora furono gli iberici a imporsi, dopo, però, che gli azzurri si aggiudicarono il ben più prestigioso confronto a Euro 2020, andando poi a battere l'Inghilterra in ...Il ct della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato alla vigilia della semifinale dicontro gli Azzurri. "Sono molto positivo perché la squadra sta facendo passi avanti. Saremo all'...2 Alessandro Bastoni , difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, non partirà con i compagni per l'Olanda, sede della Final Four di, a causa di un attacco febbrile che gli costerà i prossimi impegni. Niente semifinale con la Spagna, dunque, per il forte mancino in odor di rinnovo con i nerazzurri. SOSTITUZIONE ...

Alessandro Bastoni è costretto a dare forfait, al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. (ANSA)