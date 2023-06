Nations League | Croazia in finale Olanda battuta 4-2

(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - Laè la prima finalista di. La nazionale di Dalic batte 4-2 l'padrona di casa ai supplementari e si qualifica per la finalissima di domenica a Rotterdam, dove sfiderà la vincente dell'altra semitra Spagna e Italia. Agli Oranje non bastano le reti di Malen e Lang, che al 96' aveva portato all'extra time. Decisivi i gol di Kramaric, Pasalic, Petkovic e Modric. Alla fine tutta la scena è del fuoriclasse del Real Madrid che in attesa di definire il futuro, con l'offerta dall'Arabia Saudita sullo sfondo, continua a essere protagonista in Nazionale a 37 anni. È lui infatti a conquistare il rigore che dà il via alla rimonta e a realizzare il rigore del definitivo 4-2. Eppure, la serata sembrava essersi aperta nel modo giusto per l', in gol al ...

Alla vigilia di Italia - Spagna, semifinale di UEFA, questa sera al FC Twente Stadium di Enschede, il CT della Nazionale Roberto Mancini racconta le sensazioni delle ultime ore sui ...Dopo una lunga trattativa con la stessa Dazn - anche per trovare accordi legali - la Rai ha ottenuto l'ok per averlo in occasione delle gare die per l'Europeo Under 21 che partirà ...Al Twente Stadion di Enschede va in scena Spagna - Italia , gara valida per le semifinali di. Calcio d'inizio alle ore 20.45. La sfida sarà diretta dall'arbitro sloveno Vincic ...

Sarebbe molto importante vincere la Nations League. Qualcuno gli dà meno importanza, o gliela dà solo se si perde. Ma prima pensiamo di andare in finale e poi ne parliamo...". Così il ct dell'Italia, ...