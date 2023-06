Nations League | Alessandro Bastoni dà forfait per febbre | al suo posto Buongiorno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Brutte notizie per Roberto Mancini a poco più di un giorno dalla semifinale dicontro la Spagna di Enschede. Il commissario tecnico deve difatti fare a meno di, che non farà dunque parte della spedizione olandese di questa settimana. Il difensore dell’Inter aveva saltato l’allenamento di questa mattina a causa di un attacco febbrile, ma filtrava ottimismo dal centro tecnico di Coverciano. A ridosso della partenza verso i Paesi Bassi la situazione non è però migliorata, con il ct Mancini che ha dunque deciso di lasciarlo a casa per convocare al suodel Torino. Il centrale granata, che aveva partecipato al pre-ritiro svoltosi in Sardegna la scorsa settimana, viene da una stagione positiva agli ordini di Ivan ...

Olanda - Croazia in campo per la Final Four di: ecco come vedere la partita, in TV oppure in streaming, anche ...Questa sera alle ore 20:45 in campo la semifinale ditra Olanda - Croazia, le probabili formazioni Questa sera alle ore 20:45 Olanda e Croazia si sfideranno nella semifinale di. Di seguito le probabili scelte dei due ...Esordio vincente delle azzurre ad Hong Kong, Bulgaria piegata 3 - 0 (25 - 17; 25 - 19; 25 - 23) e secondo successo nella fase intercontinentale di VolleyballHONG KONG - Buona la prima per le azzurre ad Hong Kong. L'esordio nella Pool 3 ha infatti sorriso all'Italia che ha battuto la Bulgaria 3 - 0 (25 - 17; 25 - 19; 25 - 23) ottenendo il ...

