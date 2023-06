Nate Libere serie tv femminile di Mare Fuori | trama | cast | quando esce

(Di mercoledì 14 giugno 2023)tvditvdiPicomedia torna a raccontare la realtà carceraria, questa volta in una chiave tutta alcontv che raccoglie il successo di“É da tempo che stiamo sviluppando questo nuovo concept sul carcereche presto finalmente vedrà la luce. Attualmente siamo in fase di discussione con i potenziali broader.” ha dichiarato il produttore Roberto Sessa. Di cosa parlerà il nuovo progetto ? A seguire: ...

Dopo lo straordinario successo di Mare Fuori, Picomedia torna a raccontare la realtà carceraria, questa volta in una chiave tutta al femminile con la serie televisiva. La serie racconterà un mondo complesso e sorprendente, che seppur attraverso situazioni difficili mostrerà anche un'incredibile vitalità. Storie di speranza e di riscatto, di amicizia e ...

