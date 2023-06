Nate Libere | la versione al femminile di Mare Fuori | ideata dallo stesso produttore della serie di Rai 2

(Di mercoledì 14 giugno 2023)sarà ambientata in un carcere: lasarà prodotta da Picomedia, la stessa diDal successo diarriva una nuova, questa volta in una chiave tutta alè il titolo del nuovo progetto di Picomedia che sarà ambientato in un carcere di detenute. L'annuncio è stato dato da Roberto Sessa,con la sua Picomediacult di Rai 2.racconterà un mondo complesso e sorprendente, che seppur attraverso situazioni difficili mostrerà anche un'incredibile vitalità. Storie di speranza e di riscatto, di amicizia e ...

Dopo lo straordinario successo di Mare Fuori , Picomedia torna a raccontare la realtà carceraria, questa volta in una chiave tutta al femminile con la serie televisiva. La serie racconterà un mondo complesso e sorprendente, che seppur attraverso situazioni difficili mostrerà anche un'incredibile vitalità. Storie di speranza e di riscatto, di amicizia e ...Il successo senza precedenti di Mare Fuori ha fatto sì che la casa di produzione della serie, Picomedia , lavorasse a una nuova serie ambientata in carcere,. Il punto di vista stavolta sarà tutto femminile visto che il nuovo progetto, appena annunciato dal produttore Roberto Sessa , è ambientato in un carcere per sole donne.: I ...Dopo lo straordinario successo di Mare Fuori, Picomedia torna a raccontare la realtà carceraria, questa volta in una chiave tutta al femminile con la serie televisiva. La serie racconterà un mondo complesso e sorprendente, che seppur attraverso situazioni difficili mostrerà anche un'incredibile vitalità. Storie di speranza e di riscatto, di amicizia e ...

Nate Libere sarà ambientata in un carcere femminile: la serie sarà prodotta da Picomedia, la stessa di Mare Fuori ...