Nate Libere | la nuova serie italiana ambientata in un carcere femminile

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A distanza di un decennio dall’exploit di Orange Is The New Black e sulla scia del successo di Mare Fuori, anche in Italia sarà prodotta unain un. Il titolo scelto?. Lasarà prodotta da Picomedia (la stessa casa di produzione che realizza Mare Fuori) e come recita il comunicato stampa diffuso “racconterà un mondo complesso e sorprendente, che seppur attraverso situazioni difficili mostrerà anche un’incredibile vitalità. Storie di speranza e di riscatto, di amicizia e umanità, di sacrificio e maternità, ma anche storie d’amore, sono quelle che si intrecceranno tra le celle e i laboratori di formazione nel nuovo progetto che porta la firma di Franco Bernini e Rosa Ventrella“. Il produttore Roberto Sessa ha dichiarato ...

Nate Libere: un Mare Fuori tutto al femminile

