Natalità | Siru | Dopo i 35 anni meno qualità spermatozoi per smog e stili vita

... ovunque di Erika Riggi 'F iera della provetta', in cui 'si mercifica la': le polemiche ... presidente per l'area ginecologica dalla Società Italiana di Riproduzione Umana () . Fino all'...... ovunque di Erika Riggi 'F iera della provetta', in cui 'si mercifica la': le polemiche ... presidente per l'area ginecologica dalla Società Italiana di Riproduzione Umana () . Fino all'...

Microplastiche trovate nello sperma umano, studio italiano Adnkronos