Napoli su Arda Guler | ma ci sarebbe l’interesse di altri quattro club

Arda Guler può trasferirsi per soli 17,5 milioni di euro al netto di tutte le tassazioni. Stiamo parlando di Arda Guler, trequartista, ma all'occorrenza anche esterno destro d'attacco. In pole ci sarebbe il Milan, che già da un mese è sulle tracce del calciatore.

Arda Guler strega l'Europa: la clausola tenta Milan e Napoli Footballnews24.it

La grandissima occasione di mercato di questa sessione estiva arriva direttamente dalla Turchia, precisamente dal Fenerbahce. E’ questa la squadra che detiene il cartellino di Arda Guler, uno dei mi ...Da Arda Guler a Jobe Bellingham e Valentin Carboni: ecco chi sono i migliori calciatori al mondo, nati nel 2005 ...