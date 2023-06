Napoli | Sousa | 'Resto alla Salernitana' Ma prima di incontrare De Laurentiis

Negli ultimi giorni Pauloè stato più volte accostato alla panchina del, ma il tecnico della Salernitana al momento è concentrato sui granata: 'Per ora, la mia idea è quella di restare. Sto già lavorando per la ...Ultime notizie . Nuovo allenatore , sembrano calare le quotazioni di Paulo, mentre salgono quelle di Cristophe Galtier del PSG. Oggi ne parla anche il giornalista Giovanni Scotto del quotidiano Il Roma, che su Twitter scrive: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...... 'Per me ilfarà uscire una sorpresa, questo non vuol dire che il nuovo tecnico sarà Zidane, ... Però, secondo me De Laurentiis farà qualcosa di inaspettato, così come poteva esserlo Paulo, ...

Biasin: "Se il ballottaggio per la panchina del Napoli è Galtier-Sousa, molto meglio il secondo" Tutto Napoli

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore del Napoli. Il presidente De Laurentiis sta per scegliere l'erede di Luciano Spalletti ...«Per ora, la mia idea è quella di restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono ...