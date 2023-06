Napoli | sconfitta la Roma 1-0 | nona vittoria per Spalletti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Domenica 23 ottobre, all’Olimpico si chiude la domenica di Serie A con una partita che vede di fronte due squadre in lotta per un posto nella massima competizione europea, e per i partenopei anche qualcosa di più. In casa della, Lucianovuole continuare la lunga fila di grandi risultati ed è alla ricerca dellain campionato e tredicesima in totale, comprendendo anche le prime 4 giornate di Champions League. Gli azzurri sono ancora imbattuti e solamente i due pareggi con Lecce e Fiorentina gli hanno impedito di fare un percorso netto. Luciano, allenatore delcontro il suo passato Oltre ad essere un match importante ai fini della classifica per entrambe, ...

A 357 giorni di distanza dalla clamorosadi Ascoli contro il Bologna, i classe 2005 ... ARBITRO : Castelleone di. ASSISTENTI : Chiavaroli di Pescara e Carella di L'Aquila. QUARTO UOMO : ...Dopo il terzo posto in campionato, lanella finale di Champions League contro il City e i ... sempre in prestito, al difensore exKoulibaly. Nella chiacchierata tra club si parlerà ...... il patron delcalcio. Dalla D alla C Il Bari, reduce da fallimento, riparte nella stagione ...però rimediata con l'1 - 0 di Benedtti nella partita di ritorno al San Nicola: in virtù ...

De Laurentiis esalta Italiano: retroscena dopo una sconfitta Corriere dello Sport

La Salernitana non libererà Paulo Sousa per l'eventuale panchina del Napoli. Questa è la scelta da parte del club campano che dalla sua parte ha una clausola risolutoria da 1,8 milioni di euro che il ...Con Italiano pronto a restare a Firenze, torna in auge la candidatura di Galtier per la successione di Spalletti. Resta in piedi anche l'ipotesi Benitez, così come quella che porta all'ex giallorosso ...