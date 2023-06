Napoli | ragazzina in ospedale dopo aver bevuto drink | nei guai titolare di un bar

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Beve une finisce all’Pellegrini di. Vittima un13enne a cui il gestore di un bar dei Quartieri Spagnoli ha venduto una bibita alcolica nonostante il divieto di somministrazione ai minorenni. Per questo il questore di, su proposta del Commissariato Montecalvario, ha disposto la sospensione per 15 giorni nei confronti di un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Movida Napoli, vende alcolici a una 13enne: chiuso bar per quindici giorni Corriere della Sera

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Montecalvario, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell'attività di esercizio vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ...