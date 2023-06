Napoli | locale sospeso per 15 giorni nei Quartieri Spagnoli

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023)unper quindici: avrebbe somministrato un drink ad una minorenne che ha in seguito accusato un maloreper 15. Il Questore di, su proposta del Commissariato Montecalvario, ha disposto la sospensione per 15dell’attività di esercizio vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Destinatario della sospensione un bar di largo Baracche. Lo scorso 25 marzo una tredicenne aveva accusato un malore ed era stata poi trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini. Tale fatto sarebbe accaduto dopo aver bevuto un drink acquistato presso l’esercizio commerciale. Il 29 marzo i poliziotti avevano denunciato per somministrazione di ...