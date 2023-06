Napoli | il riscatto di Gollini non sarebbe certo | la ragione

Ilpunterebbe dunque sulla sua voglia dipossibile prima big di Paulo Sousa . Paulo Sousa appartiene invece a un'altra categoria di allenatori sondati da De Laurentiis per il ...Storie di speranza e di, di amicizia e umanità, di sacrificio e maternità, ma anche storie ...Rai 2 si espande velocemente con un musical che debutterà a dicembre al Teatro Augusteo di...Sul piatto con i londinesi anche Chalobah, Loftus Cheek ma soprattutto l'exKoulibaly, in ...Frattesi (LaPresse) - calciomercato.itSimone Inzaghi inoltre ha ricevuto rassicurazioni sul...

Napoli, in porta piace Caprile del Bari. Ancora in dubbio il riscatto di ... IlNapolista

Galtier (in uscita dal Psg), l’ex Roma Rudi Garcia e Paulo Sousa della Salernitana, i nomi degli allenatori che De Laurentiis sta valutando per sostituire Spalletti al Napoli ...Giovanni Simeone, vice centravanti per forza di cose con quel portento di Osi in prima fila, è un patrimonio da riscattare dal Verona ...