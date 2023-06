Napoli | il Bayern piomba su Kim

... sarebbero dunque Paris Saint Germain , Manchester United , Chelsea eMonaco . Le super ... Servirà staccare un assegno da tripla cifra, ad esempio, per strappare Osimhen daldi De ...Parliamo di uno standard per qualsiasi squadra europea, per ilscudettato, per le grandi dal Real al Barcellona, dal PSG, al, il City. Per Lui è troppo, manca equilibrio. Ma come fa ad ...1° Manchester City 2°Monaco 3° Real Madrid 4° Chelsea 5° Liverpool 6° PSG 7° Manchester United 8° Inter 9° Juventus 10° Roma 18°23° Atalanta 33° Milan 42° Lazio 72° Fiorentina 95° ...

Bayern Monaco, Hainer spaventa Napoli e Juve: c'entrano Osimhen e Vlahovic Corriere dello Sport

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Esattamente tra un mese ... che lascerà la panchina del Paris Saint Germain, già destinata all'ex Bayern Monaco Nagelsmann. La rotta azzurra è quella francese, come conferma ...Il difensore del Napoli è anche nel mirino del Bayern Monaco, è questa la novità riportata da Fabrizio Romano. Non solo il Manchester United quindi sul sudcoreano, ma anche l’inserimento del club ...