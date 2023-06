Napoli | gli eroi dello scudetto | la stagione di Lozano

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il 4 maggio, alle ore 22:37 di sera, ildi Luciano Spalletti si è laureato Campione d’Italia, portando questo titolo per la terza volta tra le strade della città, grazie all’1-1 conquistato in casa dell’Udinese, andato in vantaggio con Vlasic ma poi raggiunto dalla rete di Osimhen. Non sempre l’uomo di copertina, ma comunque importante per le falcate avute nel corso dellasulla fascia destra, riviviamo ladi Hirving, l’alternanza con Politano e il poco feeling con il gol Ladell’attaccante messicano non è stata delle migliori. Anche lui rientra negli undici titolari per loazzurro manon è mai riuscito ad essere protagonista. Ad aver influito enormemente è il continuo ballottaggio ...