Napoli | Giuntoli rimane in bilico | possibile risoluzione entro fine giugno

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Perso in una frenetica ricerca di un nuovo allenatore, ilsarebbe alle prese anche col nodo. Il direttore sportivo degli azzurri vorrebbe cominciare una nuova avventura in un’altra società per la prossima stagione e starebbe pressando il club partenopeo per liberarsi. I campani non vorrebbero privarsi di lui prima della scadenza naturale del contratto ma, come rivelato da Alfredo Pedullà, potrebbe arrivare una svoltacon lacontrattuale tra le due parti. Cristiano, direttore sportivoattende il nuovo mister Tra le fila delormai tiene banco la telenovela del nuovo mister che vede i neo campioni d’Italia invischiati tra i nomi dei ...