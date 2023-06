Napoli | Galtier in pole per il post Spalletti | occhio a Sousa e Garcia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo l’addio di Lucianosulla panchina del, già annunciato sia dal presidente De Laurentiis che dallo stesso allenatore di Certaldo, il patron degli azzurri sta lavorando intensamente per trovare il successore dell’uomo che più di tutti ha reso possibile il coronamento del sogno Scudetto, diventato reale grazie al suo modo di fare.aspetta il PSG Nelle scorse ore De Laurentiis aveva parlato di una lista da 40 allenatori candidati per prendere le redini lasciate da. Tuttavia, secondo Il Corriere dello Sport, i casting sarebbero ormai ridotti a solo tre allenatori dal panorama europeo. Il primo, da considerare inal momento, è Christophe, attuale allenatore ...

Con Galtier che ha persino già chiesto la disponibilità a Faouzi Ghoulam di far parte del suo ... ' Il nuovo allenatore Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un ...... anche segnato! La personalità di soggetti come Kim e Osimhen hanno fatto diventare forte il Napoli... Tra Garcia, Galtier e Sousa Credo che Paulo Sousa sia il più intelligente, era già un allenatore da ... Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

Continua la ricerca del nuovo allenatore da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ... ma le piste attualmente più vive sono quelle che porterebbero a Christophe Galtier, Paulo Sousa e ...Nelle ultime ore stanno aumentando le chance di vedere Galtier sulla panchina del Napoli. De Laurentiis lo ha messo nel mirino e lo sta aspettando con pazienza, come scrive il quotidiano Repubblica. B ...