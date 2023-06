Napoli | evacuazione medica dalla nave Rubattino Guardia Costiera | 49enne con sintomi d’infarto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Nella notte tra il 13 ed il 14 giugno, all’incirca a mezzanotte, la sala operativa della Capitaneria di Porto –diè stata contattata dal comando di bordo dellaRaffaeleappartenente alla società Tirrenia Navigazione la quale richiedeva soccorso per un passeggero di 49 anni che presentavariconducibili ad un infarto”, si legge in una nota diramataSegreteria Particolare del Direttore Marittimo delladella Campania. “La, partita daalle 20.15 c.a. con oltre 300 passeggeri a bordo, era diretta a Palermo e si trovava a molte miglia al largo dell’isola di Capri. L’analisi della situazioneavveniva a ...

Intervento della Guardia Costiera di Napoli la scorsa notte a bordo della nave Raffaele Rubattino della Tirrenia per un passeggero di 49 anni colto da infarto. La nave, partita da Napoli alle ...