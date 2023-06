Napoli | De Laurentiis verso l’obiettivo | Galtier vicino alla panchina azzurra

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’ultim’ora indica Christophecome il prossimo allenatore del: ma, calma, c’è da attendere gli eventi e il tweet del Presidente che da due settimane domina il calendario mentre il popolo azzurro attende con ansia di conoscere chi erediterà il patrimonio accumulato da Luciano Spalletti. Da due giorni ormai i riflettori passano in rassegna il borsino delle quotazioni su pochi nomi rimasti in lista: o almeno è quanto il patron dellascia intendere anche dopo l’ultimo contatto con Paulo Fonseca che sembra però essere felice sulladel Lille.In attesa restano ancora Paulo Sousa, che in ogni caso sarebbe già lontano da Salerno e Rudi Garcia, che come il portoghese rappresenterebbe un piano B. Il piano A di Desembra essere proprio ...

Non c'è una data certa del giorno in cui Silvio Berlusconi cominciò a pensare ad Arrigo Sacchi , ce n'è però una sicura in cui capì che sarebbe stato lui, l'Arrigo da Fusignano, a sedersi sulla ...Marotta, Gianluca Ferrero per la Juve, l'amico Urbano Cairo con la moglie Mali Pelandini e i figli per il Toro, Aurelio Deper il, Claudio Lotito per la Lazio, Percassi per l'...... Paulo Sousa Demira a portare Christophe Galtier sulla panchina delma si tiene aperte altre piste, tra cui quella che porta a Paulo Sousa , attualmente ancora legato da contratto ...

Napoli, De Laurentiis e la confessione sul nuovo tecnico: "In buone mani" Corriere dello Sport

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, resta nel mirino del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.Non c’è una data certa del giorno in cui Silvio Berlusconi cominciò a pensare ad Arrigo Sacchi, ce n’è però una sicura in cui capì che sarebbe stato lui, l’Arrigo da Fusignano, a sedersi sulla panchin ...