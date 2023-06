Napoli | ad Acerra bimba di 5 anni precipita dal balcone e muore

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Laè caduta dal terzo piano Una bambina di 5ta daldella sua abitazione ad, in provincia di. Inutili i tentativi di salvare la piccola, che è morta. E’ accaduto in via Spiniello. Laè caduta da unposto al terzo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di. Presenti sul posto il pm di turno della Procura di Nola e il medico legale. Sono in corso accertamenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

