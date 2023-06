Muore in un hotel a Sabaudia durante un viaggio di lavoro | il 58enne era stato morso da un ragno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ètrovato senza vita all’interno della sua camera d’albergo sul lungomare di, in provincia di Latina, probabilmente ucciso daldi un: la vittima è un commerciante greco di 58 anni, che stava soggiornando per, insieme ad alcuni colleghi, nell’in cui èritrovato. Come riportato da alcuni notiziari locali, l’uomo è deceduto nella notte tra lunedì 12 e martedì 13, e le cause sono ancora da accertare: quello che appare plausibile però è che ilabbia accusato uno shock anafilattico, forse provocato proprio daldi un. Il commerciante, infatti, secondo le prime ricostruzioni, prima del malore aveva passato la giornata con i suoi colleghi in un’azienda agricola. ...

Il decesso dell'uomo per probabile shock anafilattico Un greco di 58 anni è morto in undi Sabaudia per probabile shock anafilattico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di ... turista...Un commerciante greco di 58 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua camera in unsituato sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina, dove soggiornava con altri 5 colleghi ...Un commerciante greco di 58 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua camera in unsituato sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina, dove soggiornava con altri 5 colleghi per un viaggio di lavoro. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero - Latina, l'uomo è ...

Sabaudia, morso da ragno velenoso: muore in hotel per choc anafilattico Corriere Roma

Un turista è morto a La Maddalena, in Sardegna, dopo essere stato schiacciato da un masso sulla spiaggia. Una prima ricostruzione ...Il cinquantottenne avrebbe lamentato un fastidio, un prurito e un malessere generale collegato al morso di un aracnide. Inutili soccorsi del 118 ...