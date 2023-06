Multiverso | Dario Naccari e la Tirrenic Band

Leggi su atomheartmagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Messina. Giugno 2023. In un instabile pomeriggio di quasi estate incontroe la. Alle spalle il caos della città, davanti agli occhi i mille colori dello Stretto. Messina è anche questo, l’incontro tra lo Ionio e il Tirreno che non si lasciano confondere dalle correnti. Tra un caffè, una birra e un tea alla pesca, i ragazzi mi raccontano la storia di questo viaggio chiamatoè un cantautore che dal suo percorso di vita musicale e dal suo lavoro di musico terapeuta ha scavato dentro di sé tirando fuori ogni tassello che lo ha portato ad essere quello che è oggi, raccontandosi come un personaggio, scardinato in ogni brano dell’album. Dopo un passato con i DemoMode, raccoglie brani scritti in momenti cardine della sua evoluzione umana e ...