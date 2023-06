Multe via Pec | tutte le novità

Nella maggioranza dei casi il multato infatti impugna il verbale dando ilad un lungo iter giudiziario. Basti pensare che su cinquantaquattroelevate nel centro storico tra febbraio e ......per la notificazione delle- ha proseguito l'assessora - è arrivato in un periodo molto difficile, precedente e contemporaneo alla pandemia del covid. Attualmente notifichiamo i verbalipec,...Ma, più tecnicamente, si è visto tramite l'analisi dei flussi di traffico in quel punto che la mole maggiore di veicoli in transito insiste non suMartiri ma bensì suBoselli, che tra le due ...

Multe via Pec a Bologna, ancora caos. "Così troppa confusione" il Resto del Carlino

A seguito di controlli nel quartiere di San Basilio la questura di Roma ha emesso una sanzione amministrativa al titolare di un esercizio. Riscontrata l’accensione degli apparecchi fuori orario.La contravvenzione è stata elevata dal comando di polizia locale coordinato dal consigliere delegato Giovanni Barreca ...