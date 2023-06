Motonautica | ‘Tommy One’ migliora il record mondiale offshore

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ad una velocità pazzesca, media di 90 nodi e dei picchi tra i 100 e i 105 nodi, Maurizio Schepici e Mario Petroni, hanno conquistato ilsulla tratta Messina-Vulcano-Messina Una velocità pazzesca, media di 90 nodi e dei picchi tra i 100 e i 105 nodi, Maurizio Schepici e Mario Petroni, a bordo del potente “Tommy One” hanno conquistato ilsulla tratta Messina-Vulcano-Messina, coprendo un percorso di 70 miglia nautiche in 45 minuti e 17 secondiche già apparteneva alla Tommy One con il tempo di 51 minuti e 44 secondi stabilito nel 2020. Grande la soddisfazione del campione Maurizio Schepici per aver compiuto l’impresa sportiva nella città di Messina, a lui molto cara, dove è nato e vissuto fino all’eta di 18 anni. “Non è stato facile conquistare l’obiettivo – è stato ...