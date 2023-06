Motomondiale | Gp Germania Quartararo Dobbiamo fare bene il venerdì

Fabio Quartararo è pronto a rimettersi in gioco nel weekend del Gp di, una prova che ha saputo dargli grosse soddisfazioni. "L'anno scorso ho vinto al Sachsenring, ma il bello di questa ...Ci vorrà ancora del tempo per essere al 100%, ma sicuramente il Sachsenring sarà meno impegnativo fisicamente rispetto al circuito toscano, e perciò spero di poter fare ancora meglio in". . .Marco Bezzecchi e Luca Marini tornano subito in pista al Sachsenring che questa settimana ospita il Gp di, penultima gara della prima metà della stagione 2023. In sella alle Ducati Desmosedici GP, i piloti del Mooney VR46 Racing Team puntano al gruppo di testa sul tracciato più corto e, allo ...

Il poker di Rossi, i trionfi di Agostini, il dominatore Marquez: i re del Sachsenring La Gazzetta dello Sport

L'incontro, svoltosi nel motorhome del team del marchio dell'Ala Dorata allestito nel paddock del circuito del Mugello, è iniziato alle 11 in punto ed è durato 25 minuti. Oltre a Marquez ed Aoyama, ch ...Terzo Hector Garzo (Dynavolt Intact GP MotoE™), a quattro punti dalla vetta: per lui in Toscana due piazzamenti nei primi sei, mentre la serie elettrica ...