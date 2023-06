MotoGP | Marco Bezzecchi | “In Germania voglio lottare con i più forti”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Peril Sachsenring dovrà significare soltanto una cosa: riscatto. Dopo la deludente prestazione compiuta al circuito del Mugello, gara terminata all’ottavo posto, il pilota del Team VR46 tenterà di rimettersi in carreggiata nella pista teutonica, con la speranza di restare in qualche modo aggrappato a Pecco Bagnaia che, proprio tra le mura amiche, si è reso artefice del primo vero sprint della stagione vincendo sia la gara corta che quella lunga. Si prospetta dunque un weekend entusiasmante per il Bez, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni importanti raccolte dall’agenzia di stampa ANSA: “Sono contento di tornare subito in pista: nonostante il piazzamento, la gara di domenica mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Mi aspettavo di più, siamo stati moltoe costanti in tutto il weekend e volevo ripetermi anche ...

