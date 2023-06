MotoGP | Marc Marquez ritrova l’amuleto Sachsenring 11 vittorie in carriera e obiettivo 37 punti per svoltare la stagione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il Motomondiale si appresta a fare tappa in Germania questo weekend per il settimo appuntamento della2023, che si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 giugno al. Fari puntati dunque su, specialista assoluto del tortuoso circuito teutonico con all’attivo un’incredibile striscia ancora aperta di 11consecutive nelle sue ultime 11 partecipazioni. Un dominio incontrastato, cominciato addirittura nel lontano 2010 in 125cc ed interrotto solamente dal Covid (il GP non si è disputato nel 2020 causa pandemia) e da un infortunio (il pilota spagnolo ha saltato l’ultima edizione nel 2022 dopo la quarta operazione al braccio destro). MM93 in questo contesto si è dimostrato nettamente superiore alla concorrenza anche in qualifica, collezionando ben 10 pole position in ...

Non c'è pausa per la MotoGP che, dopo la vittoria di Bagnaia al Mugello, questo fine settimana scende subito in pista al Sachsenring per il settimo appuntamento stagionale. L'azione in pista sarà in d ...Dani Pedrosa si è ritirato nel 2018 dopo 18 stagioni nel Motomondiale, tutte con la Honda, con cui ha corso nella classe regina dal 2006 dopo aver vinto un Campionato del Mondo 125cc e due nella 250cc ...