MotoGP | GP Germania 2023 | numeri | statistiche | curiosità Marc Marquez ancora invitto al Sachsenring!

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Messosi alle spalle una pausa di tre settimane, il Motomondiale si rifà gareggiando per tre weekend consecutivi. Si cambia però totalmente contesto rispetto a domenica scorsa, abbandonando le colline toscane per trasferirsi su quelle ben differenti della Sassonia. Il 18 giugno andrà difatti in scena il Gran Premio di, altra istituzione del campionato iridato. La prova è stata inserita in calendario nel 1952 e da allora ha mancato l’appuntamento solo nel 2020 a causa della pandemia. L’evento ha però più volte cambiato palcoscenico. Ai suoi albori era letteralmente itinerante, poiché fino al 1964 si osservava una rotazione fra quattro diversi tracciati, il Solitudering, il Schottenring, il Nürburgring e Hockenheim. A metà anni ’60 si è invece effettuata una sorta di scrematura, limitando l’alternanza fra le due ultime piste citate. La situazione è cambiata a ...

Prossimo appuntamento indal 16 al 18 giugno, da seguire tutto in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW VUOI METTERTI NEI PANNI DI UN PILOTAVAI ALLO SHOP 1) FRANCESCO ...A uno: Australia, Gran Bretagna,, Italia (Lorenzo Dalla Porta, 2019) e Malesia. Situazione molto simile alla Moto2 anche sul bilancio dei podi: 13 per la Spagna, 8 per l'Italia . L'ultimo ...... che mi potrebbe dare l'ok per correre però in'. Nel pomeriggio era stata programmata la ... che disputerà la gara di casa che lo vide ottenere l'unico podio della carriera in, con il ...

Appuntamento al Sachsenring da venerdì 16 a domenica 18 giugno per il weekend del Gran Premio di Germania 2023, settimo round stagionale del Motomondiale e secondo atto di un estenuante triple-header ...ROMA - Continua il momento no dei piloti della MotoGP, che sono costantemente vittima di pesanti infortuni. Durante la sprint race del Gran Premio d’Italia 2023 sulla pista del Mugello, vinta dal camp ...