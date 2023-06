Morto Romita | uno dei migliori disegnatori di Spider-Man

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Johnè Nato a New York, ma di origini siciliane. Aveva 93 anni. Nel 1966 lasciò la Marvel e divenne il nuovo disegnatore di The Amazing-Man Né il primo né l’unico-Man, ma di certo fu il più dinamico, il più espressivo e realistico. Adorato da subito dai fan della Marvel, gli stessi L'articolo proviene da Il Difforme.

... colui che ha rinnovato l' Uomo Ragno creato da Stan Lee , èall'età di 93 anni . La notizia è stata data sui social dal figlio, JohnJr ., anche lui fumettista di successo, che ha ...JohnSr., il leggendario artista Marvel co - creatore di personaggi come Mary Jane Watson, Wolverine e The ...... JohnJr, che sui social ha tributato l'ultimo saluto al padre: 'Lo dico con il dolore nel cuore. Mio padre èserenamente nel sonno. È una leggenda nel mondo dell'arte e sarà un onore ...

È morto John Romita, uno dei più importanti disegnatori di Spider-Man Fumettologica

Dopo Stan Lee, un'altra leggenda della Marvel se n'è andata. Il disegnatore statunitense John Romita Sr., leggenda del fumetto americano che ha legato indissolubilmente il suo nome ...All’età di 83 anni si è spento John Romita Sr., stiamo parlando di uno dei più importanti disegnatori Marvel, ed in particolare di un autore legato al personaggio di Spider-Man… Leggi ...