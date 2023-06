Morto John Romita Sr | storico disegnatore di Spider-man e dei supereroi Marvel

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) New York, 14 giu. - (Adnkronos) - IlstatunitenseSr., leggenda del fumetto americano che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello dellaComics nel massimo periodo di splendore della casa editrice, colui che ha rinnovato l'Uomo Ragno creato da Stan Lee, èall'età di 93 anni. La notizia è stata data sui social dal figlio,Jr., anche lui fumettista di successo, che ha precisato che la scomparsa del padre è avvenuta nel sonno lunedì 12 giugno. "Lo dico con il cuore pesante, mio padre èserenamente nel sonno", ha scritto. "È una leggenda nel mondo dell'arte e sarebbe un onore per me seguire le sue orme. È stato l'uomo più grande che abbia mai conosciuto". Il venerato artista di fumetti negli ...