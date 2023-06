Morto John Romita Sr | il fumettista fu il «padre» di «The Amazing-Spiderman» | Capitan America | Hulk e altri supereroi Marvel

Romita Sr., il leggendario artista Marvel co - creatore di personaggi come Mary Jane Watson, Wolverine e The ......Romita Jr, che sui social ha tributato l'ultimo saluto al padre: 'Lo dico con il dolore nel cuore. Mio padre èserenamente nel sonno. È una leggenda nel mondo dell'arte e sarà un onore ...A dare la triste notizia, che ha colpito gli amanti dei fumetti in tutto il mondo, il figlioRomita Jr. : " Lo dico col cuore pesante. Mio padre se n'è andato in pace nel sonno. È una leggenda ...

Morto John Romita Sr., il fumettista fu il «padre» di «The Amazing-Spiderman», Capitan America, Hulk e altri s ilmessaggero.it

Scomparso a 89 anni l’autore di «La strada» e «Non è un paese per vecchi». Ha raccolto l’eredità di Faulkner, ha sfidato la fame di modernità di Roth e Pynchon, ha vissuto recluso, è riapparso con «Th ...«Lo dico con il cuore pesante, mio padre è morto serenamente nel sonno», ha scritto John Romita Sr. «È una leggenda nel mondo dell'arte e sarebbe un onore per me seguire le sue orme. È stato l'uomo ...